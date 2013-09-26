Передохнуть от промышленности: в Нижнем Тагиле с 1 октября стартует фестиваль документального кино «Россия»

Учредителями фестиваля являются Союз кинематографистов РФ, Российский фонд культуры, Национальная Академия кинематографических искусств и наук России. В Тагиле проведение фестиваля стало возможно благодаря поддержке Администрации Нижнего Тагила, а также Министерства культуры РФ.

Итак, с 1 по 5 октября в кинотеатре «Красногвардеец» тагильчане увидят истинную документалистику, лучшие проявления этого жанра. Сразу отметим, вход на фестиваль в течение всех дней бесплатный.

Для тех, кто еще только думает, идти или нет: этот фестиваль занимает второе место в рейтинге 70 фестивалей страны. В 2013 году на участие было подано более 300 заявок, и в конкурсную программу отборочной комиссией включен 31 фильм. Это работы режиссёров из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Вильнюса, Еревана, Баку, Минска, Таллина. Главный критерий отбора – профессиональный и художественный уровень фильма.

Кинофорум «Россия» ежегодно показывает наиболее полную картину жизни многонационального и мультикультурного российского общества, способствует межнациональному и межрегиональному диалогу, сохранению культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации.

Во вторник, 1 октября, зрители увидят картины «Не моя земля», «Тепло», «Елена Камбурова. Роман со временем» и другие. Показы начнутся с 12:00, затем в 18:00 состоится торжественное открытие, после которого покажут еще два конкурсных фильма.

Во второй день фестиваля, 2 октября, зрители могут подходить в «Красногвардеец» также к 12:00. Интересующимся покажут «Бурановские бабушки. Цель», «Евтушенко. Комментарии», «Стадные», «Все, что ни делаю – про любовь» и другие. Программа также продлится до 21:00.

3 октября, в третий день фестиваля, зрителей ждут с 12:00 и приблизительно до 18:00. Среди фильмов: «Звездная пыль», «Дневник наркоманки», «Дети военного времени», «Спасти и сохранить» и другие.

4 октября, в пятницу, сеансы стартуют с 12:00 и продлятся до самого вечера. В этот день в основном на экране – информационная программа. Это фильмы «Генетика и мы», «Серая шейка», «Что такое теория относительности», «Шаги в никуда» и другие.

В заключительный день фестиваля, 5 октября, пройдет единственный фильм, который начнется в 12:00 – «Кто такой этот Кустурица?». Продолжительность: 92 минуты.