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Передохнуть от промышленности: в Нижнем Тагиле с 1 октября стартует фестиваль документального кино «Россия»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Передохнуть от промышленности: в Нижнем Тагиле с 1 октября стартует фестиваль документального кино «Россия»

26 сентября 2013, 19:15Общество
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