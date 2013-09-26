RAE-2013 в Нижнем Тагиле продолжает радовать гостей: новые презентации и насыщенные экскурсии (ФОТО, ВИДЕО)

День был ознаменован презентацией различных разработок и достижений, на которых также побывал и TagilCity.ru. Так, прогуляемся по другим павильонам, в которых расположились многочисленные экспоненты.

Павильон № 1, надо отметить, в большинстве своем имеет скорее бизнес-направленность. Разработки, которые затрагивают деловые коммуникации, ярким открытием которой явилась презентация компании «МегаФон». К слову, зрители сегодняшней презентации наблюдали первый выход в свет новой разработки.

С самого начала у стенда «МегаФон», помимо приветливых девушек, все обращали внимание на «чемоданы-компьютеры», которые, как оказалось, правильно называются – «специализированные комплексы». Они предназначены для обмена конфиденциальной информацией. Ведь сегодня становится всё сложнее уследить за сохранностью конфиденциальных данных в современном потоке передачи информации. Так, Россия заняла 2-е место в мире по количеству утечек тайной информации. Ну, а первое, конечно, у США.

Вообще, этот федеральный оператор связи предлагает различные услуги специальных программ по обеспечению безопасной передачи информации. Особое внимание презентующие уделили тому самому «специализированному комплексу». Это герметичный кейс, который состоит из ноутбука, 2G/3G/4G роутера и криптошлюза, блока питания. На презентации представители компании продемонстрировали возможности переговоров через специальную программу. На другом конце провода были сами разработчики из Москвы.

Двигаясь далее по павильону, можно было увидеть, молодых людей, играющих в бесконтактный сенсорный игровой контроллер. И много других интересных установок, устройств, очевидно предназначенных для силовых органов. Также, некоторые предлагали специализированные журналы и сувенирную продукцию.

Завершился второй день для TagilCity.ru на территории «Титановой долины». Это особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Свердловской области. Это одна из шести российских территорий, где созданы уникальные условия для развития промышленного производства. «Лицом и мозгом» долины является эффектный инфокуб (Infocube), состоящий из трех этажей – этаж для встречи, далее – презентационный и переговорный.

Особым бонусом для резидентов «Титановой долины» является освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин на средства производства, налоговые льготы и сниженные тарифы. На сегодняшний день на территории долины разрабатывается инфраструктура: уже проведены подготовительные работы, необходимые для начала строительства – обустройство территории, временное электроснабжение, монтаж вышки связи. Проложены временные дороги, подготовлены площадка в 2000 кв.метров. А в следующем году планируется запустить подстанцию «Титан» 110/10кв.

Кроме того, «Титановая долина» и УрФУ заключили соглашение, предусматривающее совместную подготовку специалистов по направлениям деятельности предприятий «Титановой долины», проведение научно-исследовательских работ.

Выставка RAE-2013 в очередной раз доказала, что Свердловская область является перспективной площадкой для развития и строительства важных с экономической и промышленной точки зрения предприятий и комплексов. Предлагаем пользователям TagilCity.ru просмотреть фотоотчет со второго дня выставки.