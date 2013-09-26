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RAE-2013 в Нижнем Тагиле продолжает радовать гостей: новые презентации и насыщенные экскурсии (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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RAE-2013 в Нижнем Тагиле продолжает радовать гостей: новые презентации и насыщенные экскурсии (ФОТО, ВИДЕО)

26 сентября 2013, 21:00Общество
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