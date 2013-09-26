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Сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле ожидаются очень сильные дожди
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле ожидаются очень сильные дожди

26 сентября 2013, 15:55Общество
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