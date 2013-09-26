Сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле ожидаются очень сильные дожди

Возможны даже резкие подъемы уровней воды в реках, повреждения на объектах электроснабжения и связи, а также затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. В целях недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций, снижения риска их возникновения и смягчения возможных последствий в соответствующие органы направлены указания.