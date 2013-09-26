Сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле ожидаются очень сильные дожди
26 сентября 2013, 15:55Общество
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Как сообщает ФГБУ «Уральское УГМС» в ночь с 26 на 27 сентября ожидаются очень сильные дожди.
Возможны даже резкие подъемы уровней воды в реках, повреждения на объектах электроснабжения и связи, а также затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. В целях недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций, снижения риска их возникновения и смягчения возможных последствий в соответствующие органы направлены указания.
При возникновении ЧС, аварий и происшествий тагильчан просят немедленно информировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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