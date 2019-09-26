Глава Росприроднадзора Радионова проведет проверку мусорных полигонов Приморья

Так, в Москве продолжается раздел «мусорных» миллиардов и борьба за контроль над единым государственным механизмом учета отходов, в то время как глава Росприроднадзора Светлана Радионова посещает российские свалки и объекты накопленного ущерба. В частности, она побывала в Красноярске и Хабаровске.

В соответствие с имеющимися данными, у Радионовой есть серьезные вопросы к губернатору Сергею Фургалу по поводу реализации мусорной реформы в крае. Так, ряд экспертов оценивают эту реформу как полный провал, пишет vostokmedia.com.

На региональной уровне одной из основным проблем является угольная пыль, возникающая из-за открытой перевалке угля. Этот вопрос краевые власти и федеральные ведомства пытались так или иначе решать. Ряд стивидоров согласились с этими инициативами, предоставили четкие планы уменьшения экоущерба и начали их реализацию. Однако, некоторые компании остаются под вопросом.