На горе Белой под Нижним Тагилом началось проектирование канатной дороги

По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, согласно концепции развития туристко-рекреационного кластера «Гора Белая» реконструкции подлежит западный склон, где уже есть трассы, а также разработаны южный и восточный склоны. Общее количество трасс увеличится с пяти до тридцати.

Сейчас идут работы по созданию подъёмника с пропускной способностью 1200 человек в час. После определения мест под опоры начнутся инженерные изыскания и проектирование, а затем строительство.