На горе Белой под Нижним Тагилом началось проектирование канатной дороги
Сегодня, 16:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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На восточном склоне горы Белой под Нижним Тагилом началось определение мест под опоры для канатной дороги, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, согласно концепции развития туристко-рекреационного кластера «Гора Белая» реконструкции подлежит западный склон, где уже есть трассы, а также разработаны южный и восточный склоны. Общее количество трасс увеличится с пяти до тридцати.
Сейчас идут работы по созданию подъёмника с пропускной способностью 1200 человек в час. После определения мест под опоры начнутся инженерные изыскания и проектирование, а затем строительство.
Кроме того, на вершине восточного склона планируют открыть ресторан и СПА-центр.
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