Нижний Тагил посетил Герой России Владимир Шарпатов

Герой России провёл встречу с учениками школ №13 и 21, посетил музей памяти тагильчан, погибших в локальных войнах, и заставу ветеранов пограничныхвойск «Нижнетагильская». Кроме того, Владимир Шарпатов побывал в музее бронетанковой техники и на экскурсии в музее-усадьбе «Демидовская дача».

На встрече с Владиславом Пинаевым Шарпатов поделился впечатлением от Нижнего Тагила. В свою очередь мэр вручил ему памятный подарок и пригласил приехать на празднование 300-летия города.