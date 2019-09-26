Нижний Тагил посетил Герой России Владимир Шарпатов

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Герой России Владимир Шарпатов приехал в Нижний Тагил для того, чтобы побеседовать с учащимися кадетской школы и курсантами военно-патриотических объединений. Кроме того, Шарпатов встретился с главой города Владиславом Пинаевым, сообщает пресс-служба администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Герой России провёл встречу с учениками школ №13 и 21, посетил музей памяти тагильчан, погибших в локальных войнах, и заставу ветеранов пограничныхвойск «Нижнетагильская». Кроме того, Владимир Шарпатов побывал в музее бронетанковой техники и на экскурсии в музее-усадьбе «Демидовская дача».
На встрече с Владиславом Пинаевым Шарпатов поделился впечатлением от Нижнего Тагила. В свою очередь мэр вручил ему памятный подарок и пригласил приехать на празднование 300-летия города.
Владимир Шарпатов награждён званием Героя России за то, что в 1996 году вместе с другими членами экипажа самолёта Ил-76 смог сбежать из плена талибов, где находилась больше года. Сейчас Шарпатов ведет воспитательную и просветительскую работу среди российской молодежи.
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