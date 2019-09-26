Особенности изучения китайского языка с нуля

Вместо букв используются иероглифы, несущие определенный смысл. За произношение отвечает система транскрипции Пиньинь, включающая уже знакомые латинские буквы. Также существует четыре тона и пятый - нейтральный.

С их помощью один слог произносится в пяти вариациях и получаются разные по значению слова. Если в самом начале уделить этим аспектам побольше внимания, то вы быстро привыкнете к особенностям восточной речи и учебный процесс не покажется вам таким уж и сложным.

Программы курсов китайского для начинающих Еще один секрет успешного обучения - постановка цели, которая будет вас постоянно мотивировать. Для путешествия по Китаю запишитесь на туристический или интенсивный разговорный курс. Для переезда на ПМЖ, поступления в ВУЗ КНР пройдите базовые модули. В дальнейшем вы сможете продолжить учебу в Китае. Существует еще бизнес-курс. Так как деловой китайский включает специфичную тематику и не затрагивает основы построения предложений, то новички не могут на него записаться без прохождения базы.

Также вам предстоит выбрать формат занятий:

Групповые - формируется группа учеников с одинаковым уровнем знаний. Работа в классе стимулирует к достижению высоких результатов, чтобы не отставать от отличников. Также здесь можно практиковаться в произношении друг с другом.

Индивидуальные - уроки с репетитором позволяют быстрее достигнуть необходимого уровня знаний. Педагог концентрируется только на ваших успехах и подстраивает программу исходя из вашей успеваемости.

Дистанционные - позволяют учиться удаленно из любой точки мира в удобное время. Можно заниматься с другими учениками, так и отдельно с преподавателем.

Фото: mymandarin.ru

За сколько времени можно выучить китайский На этот вопрос никто не даст вам однозначного ответа. Каждый случай индивидуален и зависит от ваших способностей в обучении, мотивации и желания. Для видимого прогресса новичкам рекомендуют выделять по 3-5 часов в день. Помимо посещения языковых курсов, нужно самостоятельно практиковаться и повторять пройденные материалы. В таком ритме за три месяца вы выучите порядка 400 слов, которые позволят говорить на самые простые бытовые темы. Также вы уже сможете использовать разговорник и общаться по нему. За пару лет вы изучите около 2000-3000 иероглифов, которых достаточно для свободного общения, понимания речи собеседника, чтения текстов среднего уровня. Для сравнения: китайцы с высшим образованием знают 5000 иероглифов и больше, а деревенские жители без диплома - 1500.

В языковых центрах уроки проходят в разных форматах. Из них вы можете подобрать наиболее оптимальный для вас вариант. Например, в школе mymandarin.ru можно учить китайский язык с нуля в интенсивном формате. За 100 часов вы выучите основные разговорные темы, которые пригодятся в предстоящей поездке.

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Статья подготовлена сайтом Мандарин.ру