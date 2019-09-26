Пострадавших от кипящего масла детей из Екатеринбурга выпишут до конца сентября
Сегодня, 19:05ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Двух мальчиков, которые получили ожоги от кипящего масла в турецком отеле выпишут 27 сентября из ожогового отделения Детской клинической городской больницы № 9 в Екатеринбурге, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Об этом изданию рассказал отец детей. По словам мужчины, дети чувствуют себя хорошо. Старшему мальчику уже сняли все бинты. Младший будет долечиваться дома и ездить на перевязки.
Он тоже очень хорошо себя чувствует, как ребенок-непоседа бегает, падает, настроение у него хорошее. У супруги тоже все нормально,сообщил отец детей.
Напомним, несчастный случай произошёл в одном из отелей Турции. Во время кулинарного шоу повар допустил ошибку и облил горящим маслом двух мальчиков — 3,5 и 10 лет.
Детей из Екатеринбурга на отдыхе в Турции облили горящим маслом
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей