Пострадавших от кипящего масла детей из Екатеринбурга выпишут до конца сентября

Об этом изданию рассказал отец детей. По словам мужчины, дети чувствуют себя хорошо. Старшему мальчику уже сняли все бинты. Младший будет долечиваться дома и ездить на перевязки.

Он тоже очень хорошо себя чувствует, как ребенок-непоседа бегает, падает, настроение у него хорошее. У супруги тоже все нормально,сообщил отец детей.

Напомним, несчастный случай произошёл в одном из отелей Турции. Во время кулинарного шоу повар допустил ошибку и облил горящим маслом двух мальчиков — 3,5 и 10 лет.