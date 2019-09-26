СМИ: министром культуры Свердловской области станет выходец из тобольского театра

По информации интернет-издания, Радченко представляют как будущего министра с середины июня 2019 года.

Сергей Радченко ранее возглавлял Тобольский драматический театр. В 2018 году стал замминистра культуры Свердловской области.

Также источник издания рассказал, что у Светланы Учайкиной, занимающей пост министра культуры региона, есть предложение по новому месту работы. Сейчас Учайкина находится в отпуске. Ее обязанности исполняет первый заместитель министра Галина Головина.