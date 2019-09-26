На замначальника тагильской ИК-12 Петра Крашенинникова заведено уголовное дело

Собеседник издания рассказал, что в с 2016 по 2019 года Крашенников заключал с индивидуальным предпринимателем фиктивные договора на поставку в ИК-12 различных товаров и оказание услуг. Однако по факту ни поставки товаров, ни оказания услуг не осуществлялось.

Деньги после подписания актов выполненных работ поступали на счёт ИП, после чего перенаправлялись на карту Крашенникова. Сумма полученных таким образом денежных средств не уточняется.

Также отмечается, что данный предприниматель в счёт того, что с ним заключались договоры, которые он фактически не исполнял, оплатил работникам ИК-12 в декабре 2018 года новогодний корпоратив. В июле 2019 года выемку документов в исправительной колонии провели сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности ГУФСИН. В начале осени Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В пресс-службе ГУФСИН этот факт подтвердили: