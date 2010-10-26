Переписные участки будут работать до конца недели
26 октября 2010, 17:22ОбществоАнка
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Всероссийская перепись населения еще не закончена.
С сегодняшнего дня начались выборочные контрольные обходы. Контролеры пройдут по домам, чтобы проверить работу переписчиков и переписать тех, кто еще не принял участие в акции. Тагильчане, которые до сих пор не приняли участие в переписи, могут это сделать до конца недели.
Стационарные участки переписи населения в Нижнем Тагиле будут работать до 29 октября, сообщила начальник Нижнетагильского отдела государственной статистики Валентина Попова. Также жители Нижнего Тагила могут принять участие во Всероссийской переписи населения, позвонив по телефону. За подробной информацией можно обратиться в Нижнетагильский отдел государственной статистики по телефону 41-04-63.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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