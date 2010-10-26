Переписные участки будут работать до конца недели

С сегодняшнего дня начались выборочные контрольные обходы. Контролеры пройдут по домам, чтобы проверить работу переписчиков и переписать тех, кто еще не принял участие в акции. Тагильчане, которые до сих пор не приняли участие в переписи, могут это сделать до конца недели.