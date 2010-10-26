С наступающими холодами в дома тагильчан перебираются крысы и мыши
26 октября 2010, 17:25ОбществоАнка
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Они обустраиваются в подвалах жилых домов, так как там гораздо теплее.
Но такое соседство может пагубно отразиться на здоровье тагильчан. У человека и крыс множество общих заболеваний, рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» заведующая отделом дезинфекции, дезинсекции и дератизации нижнетагильского центра гигиены и эпидемиологии Марина Петрова.
На данный момент специалистами отдела разработано более 200 видов эффективных ядоприманок. Чтобы обезопасить себя, садоводам перед тем как спустить продукты в погреб необходимо рассыпать отраву. На 20 кв.м потребуется примерно около 500 грамм приманки, отметила Марина Петрова. Стоит приманка 49 рублей за полкилограмма.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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