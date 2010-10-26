«Яндекс» запустил сервис для поиска вакансий
26 октября 2010, 16:34ОбществоАнка
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Поисковик «Яндекс» запустил собственный сервис для соискателей - Яндекс.Работа.
Новый сервис работает как агрегатор вакансий. Данные собираются со специализированных порталов, посвященных трудоустройству и региональных ресурсов. Яндекс.Работа позволяет выбирать вакансии по нескольким параметрам - например, пользователь может указать желаемый уровень зарплаты, график работы, а также установить ограничение по требуемому работодателем уровню образования. На момент запуска поисковый сервис владеет данными о примерно полумиллионе вакансий, предоставленных более чем сотней тысяч работодателей. Согласно данным «Яндекс», каждый день пользователи вводят в поисковик около миллиона запросов о трудоустройстве.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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