«Яндекс» запустил сервис для поиска вакансий

Новый сервис работает как агрегатор вакансий. Данные собираются со специализированных порталов, посвященных трудоустройству и региональных ресурсов. Яндекс.Работа позволяет выбирать вакансии по нескольким параметрам - например, пользователь может указать желаемый уровень зарплаты, график работы, а также установить ограничение по требуемому работодателем уровню образования. На момент запуска поисковый сервис владеет данными о примерно полумиллионе вакансий, предоставленных более чем сотней тысяч работодателей. Согласно данным «Яндекс», каждый день пользователи вводят в поисковик около миллиона запросов о трудоустройстве.