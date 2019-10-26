В Екатеринбурге из-за серии пожаров начали сносить заброшенную школу
Сегодня, 15:34ОбществоФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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В Екатеринбурге начались работы по сносу школы №41 на улице Котельникова, которую закрыли больше года назад, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
После того, как школа перестала работать в ней стали часто собираться подростки и бездомные. Из-за этого в течение летнего периода здание горело три раза.
Ранее школу хотели реставрировать и даже провели конкурс на определение подрядчика. Однако в начале августа было решение снести её и построить заново. Работы начались сегодня, 26 октября. На демонтаж здания потратили 25 млн рублей.
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