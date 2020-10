Сразу пятеро футболистов итальянской команды получили положительные результаты тестов на Covid-19.

Как сообщает «Советский спорт», положительные тесты на коронавирус сдали голкипер Джанлуиджи Доннарумма, атакующий полузащитник Йенс Хауге, а также три сотрудника клуба. Отмечается, что все зараженные были отправлены на домашний карантин.

