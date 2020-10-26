В Хабаровском крае подвели итоги первых 100 дней работы Дегтярева

Отмечается, что в текущем году в Хабаровский край было направлено почти на 21 миллион рублей из федерального бюджета больше, чем в предыдущие. Сумма составила порядка сорока девяти миллионов рублей. Деньги предназначаются для решения таких вопросов, как строительство дороги Ванино — Советская Гавань, выравнивание дефицита бюджета, покрытие недополученных доходов во время пандемии коронавируса, выравнивание тарифов для малого бизнеса в северных районах края, расселение граждан из аварийного жилья, завершение строительства проблемных объектов.