В Хабаровском крае подвели итоги первых 100 дней работы Дегтярева

Михаил Дегтярев ровно 100 дней управляет Хабаровским краем - эксперты подвели итоги его работы.

По сообщению издания PRO Khab.ru, политические эксперты отметили способность губернатора края привлекать в местный бюджет федеральные деньги, а также его стремление эффективно решать вопросы, которые были актуальными на протяжении долгого времени. Отмечается, что в текущем году в Хабаровский край было направлено почти на 21 миллион рублей из федерального бюджета больше, чем в предыдущие. Сумма составила порядка сорока девяти миллионов рублей. Деньги предназначаются для решения таких вопросов, как строительство дороги Ванино — Советская Гавань, выравнивание дефицита бюджета, покрытие недополученных доходов во время пандемии коронавируса, выравнивание тарифов для малого бизнеса в северных районах края, расселение граждан из аварийного жилья, завершение строительства проблемных объектов. Также глава региона за короткий промежуток времени смог привлечь в регион инвесторов. По его инициативе возобновили проект строительства горнолыжного курорта в Хабаровске. Здесь же скоро стартуют работы по строительству технопарка, который станет первым в регионе. Практически с первых дней в должности врио губернатора Дегтярев стал привлекать федеральные средства на решение проблем региона. Ему удалось добиться частичного финансирования достройки проблемных домов - некоторые проекты будут завершены за счет федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Остальные пострадавшие получат материальную компенсацию. «Михаил Дегтярев смог в короткий срок сдвинуть с «мертвой точки» решение некоторых вопросов, которые раньше в силу разных причин никак не удавалось решить», - рассказ политический консультант Андрей Кудисов. Кудисов текже подчеркнул, что положительным моментом в работе Дегтярева является его умение привлечь в Хабаровский край серьезные средства из федерального бюджета, без которых сложно было бы решить многие проблемы региона. При этом эксперты-политологи подчеркивают, что 100 дней - очень маленький срок для оценки профессиональной работы. Однако положительные изменения в регионе произошли именно с приходом Михаила Дегтярева. Он быстро провел аудит, вник в проблемы края, разработал дорожную карту и определил перспективные точки развития.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter