Минеева выразила поддержку предложениям торговцев цветами московским властям

Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк получили письмо Ассоциации участников розничной торговли цветочной отрасли. Они просят не закрывать цветочные магазины во время нерабочих дней, 28 октября - 7 ноября.

Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева назвала просьбу реальной. Как сообщает kommersant.ru, продавцы цветов объясняют свое предложение тем, что не успеют отменить ранее сделанный заказ на скоропортящуюся продукцию. В связи с чем они обращаются к столичным властям с просьбой не приостанавливать работу цветочных магазинов во время действия ограничений. В противном случае предполагаемая цифра убытков отрасли от вынужденного простоя может быть выше одного миллиарда рублей, а путем только онлайн-продаж их не компенсировать в полном объеме. В свою очередь, торговцы цветами обещают соблюдать санитарные требования. Запрет на работу цветочных магазинов, который наложили столичные власти в минувшем году, уже обернулся серьезными убытками, а в случае нового локдауна отрасль вообще может не прийти в себя. Об отмене поставок заказанных ранее цветов можно договориться не позже, чем за две-три недели, но поскольку новое введение ограничений анонсировали недавно, часть товара окажется в России в то время, когда розница уже закроется. По словам представителей цветочной ассоциации, свежесрезанные цветы должны оказаться в одном списке вместе с товарами первой необходимости. Тогда у цветочных магазинов будет возможность не прекращать работу во время ограничений. В свою очередь, представители цветочной отрасли обещают допускать к работе только тех сотрудников, кто уже привит полностью. А в зале, кроме них, будет одномоментно не более одного клиента. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева полагает, что «предложения отрасли учитывают реальность». В РФ было объявлено о введении с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней из-за с ухудшившейся ситуации с пандемией коронавируса. Региональные власти получили право вводить у себя дополнительные ограничения. Так, столичными властями было объявлено о прекращении работы непродовольственной розницы. Работать будут только аптеки, магазины, торгующие товарами первой необходимости, и объекты онлайн-торговли. Похожие запреты вводят и власти Подмосковья. Объем продаваемых за год в России свежесрезанных цветов составляет примерно полтора миллиарда экземпляров на общую сумму в 180 миллиардов рублей. По информации основателя сети «Цветочный ряд» Ивана Утенкова, его компания может потерять во время вынужденного простоя около 50 миллионов рублей. И то, если арендодатели предоставят скидки. А возможные потери всего рынка, по его оценке, могут составить один миллиард рублей. Если же свежесрезанные цветы и растения окажутся в числе товаров первой необходимости, данный рынок станет еще и белее, так как компании будут вынуждены указывать соответствующий ОКВЭД и не торговать нелегально. К тому же, по словам гендиректора московской сети «Ирис» Артема Тимофеева, через цветочные магазины проходит относительно небольшой поток посетителей. Предложения участников розничного рынка в адрес московских властей нашли поддержку и у президента Национальной ассоциации цветоводов Алексея Антипова.

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