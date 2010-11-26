Александр Мишарин подписал указ о назначении стипендий губернатора

Как сообщает департамент информационной политики губернатора, в числе стипендиатов — 68 студентов колледжей и техникумов, 120 студентов вузов и 35 аспирантов. Стипендия губернатора Свердловской области назначается уже в 15-й раз и составляет в месяц: для аспирантов - 2 тысячи рублей, для студентов вузов — 1,5 тысячи рублей, а для студентов колледжей — 900 рублей.

С 2009 года каждый стипендиат единовременно получает годовую стипендию в размере от 24 до 11 тысяч рублей. Для получающих стипендию второй раз предусмотрен повышающий коэффициент к сумме стипендии — 10 процентов, третий и более — 20 процентов.