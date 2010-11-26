Александр Мишарин подписал указ о назначении стипендий губернатора
26 ноября 2010, 18:33ОбществоАнка
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Александр Мишарин подписал указ о назначении стипендий губернатора Свердловской области аспирантам, студентам учреждений среднего и высшего профессионального образования в 2010 году.
Как сообщает департамент информационной политики губернатора, в числе стипендиатов — 68 студентов колледжей и техникумов, 120 студентов вузов и 35 аспирантов. Стипендия губернатора Свердловской области назначается уже в 15-й раз и составляет в месяц: для аспирантов - 2 тысячи рублей, для студентов вузов — 1,5 тысячи рублей, а для студентов колледжей — 900 рублей.
С 2009 года каждый стипендиат единовременно получает годовую стипендию в размере от 24 до 11 тысяч рублей. Для получающих стипендию второй раз предусмотрен повышающий коэффициент к сумме стипендии — 10 процентов, третий и более — 20 процентов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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