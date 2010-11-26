Фестиваль красоты «Золотой локон 2010» пройдет в Нижнем Тагиле
26 ноября 2010, 09:22ОбществоОльга
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26 ноября в ГДТЮ пройдет ежегодный фестиваль красоты «Золотой локон 2010».
Цель фестиваля – продвижение и популяризация современных парикмахерскихуслуг, демонстрация тенденций моды высокого уровня в парикмахерскомискусстве в городе Нижний Тагил.
Модельное агентство Diamond, салон красоты Мей Тан и сеть салонов кожи имеха «Левили» откроют фестивале «Золотой локон 2010» и представятколлекцию меховых изделий и причесок в стиле 60-х годов.
В фестивале примут участие лучшие салоны красоты города.И не только салоны красоты. Аксессуары и бижутериядля участниц предоставленна ведущими брендами мира. Организаторы фестиваля продумали каждую мелочь.
Новость прислала Алена Ахмедова в рамках конкурса «Расскажи всем».
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