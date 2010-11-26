Фестиваль красоты «Золотой локон 2010» пройдет в Нижнем Тагиле

Цель фестиваля – продвижение и популяризация современных парикмахерскихуслуг, демонстрация тенденций моды высокого уровня в парикмахерскомискусстве в городе Нижний Тагил.

Модельное агентство Diamond, салон красоты Мей Тан и сеть салонов кожи имеха «Левили» откроют фестивале «Золотой локон 2010» и представятколлекцию меховых изделий и причесок в стиле 60-х годов.

В фестивале примут участие лучшие салоны красоты города.И не только салоны красоты. Аксессуары и бижутериядля участниц предоставленна ведущими брендами мира. Организаторы фестиваля продумали каждую мелочь.