Под Челябинском опрокинулся автобус. Шесть человек погибли

На 47 км федеральной дороги Челябинск - Троицк водитель автобуса «Хагер»не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. Шесть человек погибли, еще пятеро получилиранения. Всего в момент аварии в автобусе находилось 35 пассажиров.

В связи с похолоданием и обильными осадками, которые наблюдаются сейчас вбольшинстве российских регионов, в разы увеличилось число ДТП именно из-за неблагоприятных погодных условий.