Под Челябинском опрокинулся автобус. Шесть человек погибли
26 ноября 2010, 12:07ОбществоОльга
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Накануне под Челябинском занесло автобус, в результате ДТП погибли 6 человек.
На 47 км федеральной дороги Челябинск - Троицк водитель автобуса «Хагер»не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. Шесть человек погибли, еще пятеро получилиранения. Всего в момент аварии в автобусе находилось 35 пассажиров.
В связи с похолоданием и обильными осадками, которые наблюдаются сейчас вбольшинстве российских регионов, в разы увеличилось число ДТП именно из-за неблагоприятных погодных условий.
ГИБДД напоминает о том, что нужно обязательно «переобуть» машину, проверить исправность всех основных систем, работу стеклоочистителей и заряд аккумулятора, а также снизить скорости и не совершать на дороге резких маневров.
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