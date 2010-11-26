Полкилограмма героина было изъято в Нижнем Тагиле

Информация о появлении в Нижнем Тагиле крупного наркосбытчика поступила недавно. Под видом героинщиков милиционеры неоднократно покупали наркотики у 31-летнего азербайджанца, чтобы собрать доказательную базу. Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник ОВД по Ленинскому району Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров, задержали наркоторговца в съемной квартире на улице Циолковского. Там, в кухонном ведре, оперативники нашли 515 граммов героина. Сейчас устанавливают поставщика. Главная задача: узнать, как наркотики попали в город, и перекрыть этот канал, считает Ибрагим Абдулкадыров.Азербайджанцу теперь грозит до 20 лет тюрьмы, а сотрудников, задержавших крупного наркоторговца, поощрят премией.