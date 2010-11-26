Пройти техосмотр можно без медсправки
26 ноября 2010, 14:38ОбществоОльга
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Российским водителям больше не придется предъявлять медицинскую справку при прохождении гостехосмотра. С 27 ноября вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации, которое отменяет эту норму.
Также по новым правилам транспортные средства и прицепы к ним,предназначенные для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов,будут проходить техосмотр раз в год, а не каждые полгода, как сейчас.
Крометого, нормы Положения о проведении государственного техническогоосмотра приведены в соответствие с действующим налоговымзаконодательством. В частности, из него исключено требование опредоставлении собственником или его представителем квитанции об уплатеналога с владельцев транспортных средств.
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