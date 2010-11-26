Садового вора-вандала задержали на Зерновой. 25-тилетний парень в течение месяца промышлял в коллективных садах «Заря» и «Горняк» на Голом Камне. Вор тащил все, что сделано из металла. Всего на его счету около 10-ти таких эпизодов. С поличным его задержал его наряд ДПС. Парень ночью на Газели перевозил металл, похищенный в коллективном саду Заря.