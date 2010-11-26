Уральцы впервые попробуют индейку местного производства
26 ноября 2010, 18:58ОбществоАнка
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Свердловчане впервые получат возможность попробовать индюшатину, выращенную на Урале: первая партия мяса появится в продаже в субботу на сельскохозяйственной ярмарке выходного дня в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
Первое промышленное производство индюшатины в Свердловской области было запущено в июле. Из Ставрополя завезли 18 тысяч яиц индейки. До появления птицы яйца находились в инкубаторной станции. Когда индюшата появились на свет, они были перевезены на птицеводческую ферму в поселке Кедровка Березовского района. Продажа первой уральской индейки совпала с празднованием Дня благодарения - популярным на Западе торжеством. Этот праздник еще называют Днем индейки - мясо именно этой птицы украшает праздничный стол.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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