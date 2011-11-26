Индюшка устроила переполох в ресторане на День благодарения

Инцидент произошел днем в четверг, 24 ноября, когда в США отмечали День благодарения (праздник выпадает на четвертый четверг ноября), одним из традиционным блюдом для которого является запеченная в духовке индейка.

Индюшка, как считают в правоохранительных органах, попала в ресторан, так как не сумела сориентироваться в пространстве. Птица врезалась в толстое витринное стекло, пробила его и упала на пол в зале заведения общественного питания.