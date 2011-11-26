Индюшка устроила переполох в ресторане на День благодарения
26 ноября 2011, 10:00ОбществоВалерия Лошкарева
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Дикая индюшка ворвалась в здание ресторана в Пенн-Хиллс, штат Пенсильвания, сообщает Pittsburgh Trubune-Rview.
Инцидент произошел днем в четверг, 24 ноября, когда в США отмечали День благодарения (праздник выпадает на четвертый четверг ноября), одним из традиционным блюдом для которого является запеченная в духовке индейка.
Индюшка, как считают в правоохранительных органах, попала в ресторан, так как не сумела сориентироваться в пространстве. Птица врезалась в толстое витринное стекло, пробила его и упала на пол в зале заведения общественного питания.
В момент происшествия с индюшкой в ресторане никого не было, поэтому в результате внезапного появления птицы никто не пострадал. Сама индюшка не выжила. Как сообщает Associated Press, птицу в конечном итоге приготовили и подали к столу, как и миллионы других ее сородичей по всей стране.
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