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Еще раз о бюджете Нижнего Тагила: что ждет город, и как выбиваются миллиарды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Еще раз о бюджете Нижнего Тагила: что ждет город, и как выбиваются миллиарды

26 ноября 2013, 10:30ОбществоCorey
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