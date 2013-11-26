Еще раз о бюджете Нижнего Тагила: что ждет город, и как выбиваются миллиарды

Доходная часть бюджета Нижнего Тагила на 2014 год увеличится с ранее анонсированного параметра в размере 7,5 млрд. руб. почти до 10 миллиардов. По словам вице-мэра города по экономике и финансам Евгении Черемных, вчера состоялось заседание бюджетного комитета ЗакСо, где этот вопрос вновь обсуждался.

Мы отстаиваем свою позицию путем конструктивных переговоров. По последним данным, то есть имеющимся на сегодня, уже можно говорить о том, что доходная часть с учетом софинансирования из местного бюджета повысится до 9,1 миллиарда рублей. А с учетом федеральных средств – до 10 миллиардов выступила с заявлением в прямом эфире местного телевидения госпожа Черемных.

Насколько верны прогнозы вице-мэра, станет известно позже.

Мы пока не получили в представленный проект документа никаких поправок. Городская дума официально будет утверждать проект бюджета-2014 в декабре, после процедуры публичных слушаний и обсуждения параметров бюджета в профильных комиссиях. Конечно, выделенных средств городу недостаточно, но я не исключаю возможность дополнительного финансирования потребностей города за счет средств областного и федерального бюджетов. Хотя, есть вероятность, что это произойдет в 1 или даже во 2 квартале 2014 года высказал свою точку зрения зампред думской комиссии по бюджету и экономической политике Вячеслав Горячкин.

Самого градоначальника такие параметры горбюджета явно не устраивают, ведь в текущем году доходная часть городской казны определена суммой в 11,5 млрд. руб. «Урезание бюджета города-донора, каким является нижний Тагил, неизбежно обескровит его экономику. Это будет означать движение назад в выполнении начатых проектов по восстановлению городской инфраструктуры. Я уже говорил об этом неоднократно, и могу то же повторить: Нижний Тагил достоин уважительного к себе отношения. Уверен, тагильчане меня в этом поддержат», - процитировали сразу несколько местных, областных и федеральных СМИ Сергея Носова.

Аналогичное заявление о «всенародной поддержке» нижнетагильский мэр сделал еще на исходе прошлой рабочей недели, проводя традиционную встречу с жителями Дзержинского района города в ДК УВЗ. Ранее предполагалось, что до постатейного обсуждения проекта главного финансового документа в профильных комиссиях гордумы 5 декабря в Нижнем Тагиле пройдут публичные слушания на эту же тему. Однако, уточнили сегодня сотрудники аппарата мэрии, «рассматривается решение – перенести мероприятие ориентировочно на 10 декабря текущего года». До этого обсуждение бюджетных проблем города планируется провести повсеместно на собраниях трудовых коллективов предприятий и организаций Нижнего Тагила.

Идея проведения таких рабочих собраний сама по себе достаточно интересна. Нет, политические баррикады мы строить, разумеется, не будем, и расценивать это как протестные манифестации - тоже нельзя. Но тагильчане вправе знать, какие финансовые возможности будут у города для дальнейшего развития социальной инфраструктуры в следующем году, и, думаю, готовы поддержать своего мэра во всех его позитивных устремлениях прокомментировал призыв градоначальника директор по вопросам соцполитики одного из промпредприятий города.

Напомним, в свое время, в декабре 2011 года, именно в Нижнем Тагиле по инициативе Игоря Холманских, работавшего до своего назначения полпредом президента РФ в УрФО начальником цеха на Уралвагонзаводе, стартовала акция политической поддержки Владимира Путина со стороны трудовых коллективов города и области. Разумеется, восприятие происходящего в социуме вызвало далеко неоднозначную оценку. Но… поддержку от президента РФ город получил. И политическую, и финансовую.

Обладает достаточным кредитом доверия и нижнетагильский мэр. На выборах 2012 года за избрание Сергея Носова главой второго по величине города Свердловской области проголосовали 92% избирателей. А по данным недавних социологических исследований, все начинания градоначальника поддерживают свыше 80% опрошенных тагильчан.

Есть поддержка у бывшего гендиректора НТМК и со стороны руководителей крупнейших промпредприятий города. Напомним, несколько дней назад Сергей Носов провел переговоры в Москве с гендиректором корпорации «УВЗ» Олегом Сиенко и с президентом компании «Евразхолдинг» Александром Абрамовым. Подробности проведенных встреч неизвестны. Впрочем, если вдуматься, детализировать особенности подобных встреч и переговоров вообще не принято. Сам факт намерения о сотрудничестве, если не экономическом, то политическом, уже можно трактовать по-разному. И обсуждать по-разному, как на местном уровне, так и на региональном.