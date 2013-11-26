Успей увидеть! Изображение Нижнетагильского завода-музея в работах немецкого фотографа (ФОТО)

Томас Келльнер создает свои фотографии уникальным методом, который сам он называет «конструкция-деконструкция архитектуры». Готовое изображение представляет собой полностью распечатанные пленки, где каждый кадр – это небольшая часть здания. При этом во время работы фотограф поворачивает камеру по заранее составленному эскизу, как бы деформируя пространство.

Эта очень трудоемкая технология дает совершенно потрясающий эффект некоторой зыбкости изображения. Здания и сооружения, вполне узнаваемы, но в тоже время как бы иллюзорны. Готовую работу можно долго рассматривать, причем, как и всю композицию, так и отдельные кадры, в которых с высоким разрешением и качеством видны элементы старой кладки, конструкционные детали.

Выставка «Гений места», открывшаяся в Доме Метенковых посвящена 290-летию Екатеринбурга, на ней представлены работы Томаса Кельнера, изображающие индустриальные объекты Екатеринбурга и Урала, среди которых и изображение доменного цеха Нижнетагильского завода-музея.

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