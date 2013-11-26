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Успей увидеть! Изображение Нижнетагильского завода-музея в работах немецкого фотографа (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Успей увидеть! Изображение Нижнетагильского завода-музея в работах немецкого фотографа (ФОТО)

26 ноября 2013, 12:05Общество
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