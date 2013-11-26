УВЗ терпит убытки в области вагоностроения. Среди причин – высокие тарифы РЖД

«Уралвагонзавод», как известно, по большей части производит именно грузовые вагоны, такие как вагон-платформа, хоппер и цистерны. Именно продукция вагоностроения составляет большую часть выручки компании – в 2010 году только от реализации полувагонов компания получила примерно 58% от общей суммы.

А сейчас спрос на товарные вагоны несколько снизился. Все потому, что РЖД, являясь фактическим монополистом на рынке железнодорожных перевозок, устанавливает тарифы, так как она посчитает нужным для себя. В итоге стоимость за железнодорожную перевозку сходна с тарифом на авиаперевозку отмечают эксперты общественной организации «Российский союз инженеров».

Скорости явно не сопоставимы, учитывая, что средняя скорость груза около 25 километров в час, если он был отправлен по железной дороге. Впрочем, далеко не во всех пунктах назначения есть аэропорты или аэродромы. Поэтому если товар был отправлен самолетом, то, скорее всего, дальнейший путь он продолжит либо в грузовике, либо все-равно по железной дороге. Именно из-за этого сейчас по стране наблюдается снижение спроса на товарные вагоны, в том числе и производства УВЗ.

Кстати, предприятие понесло убытки впервые с 2009 года. Тогда на фоне мирового экономического кризиса убыток УВЗ составил 7,2 миллиарда рублей. Однако позже ситуация нормализировалась, и в 2011 году завод заработал 8,7 миллиарда рублей. Такие прибыли не могли не сказаться на количестве произведенных вагонов. В 2011 году был досрочно выполнен годовой производственный план и завод установил рекорд по числу произведенных вагонов за всю свою историю – было выпущено 26 000 единиц подвижного состава. По сравнению с аналогичным показателем предыдущего года рост составил почти 40%.

Касаемо будущего этого предприятия, то в ближайшее время маловероятно увеличение прибыли. Даже не смотря на политику РЖД, которая вызывает множество вопросов как со стороны обычных пассажиров, так и со стороны предпринимателей, темпы роста российской экономики сейчас существенно снизились. Соответственно и рост бюджета предприятий в ближайшее время тоже не предвидится, поэтому и денег на покупку вагонов у компаний не будет.

Следовательно и у вагоностроительных предприятий не будет существенной прибыли. Все это станет причиной в лучшем случае нулевой прибыли не только УВЗ, но и множества других предприятий этой отрасли.

Помимо высоких тарифов на перевозку, на стоимости конечного продукта сказывается и стоимость хранения на промежуточных складах. Содержать собственные площади становится невыгодно, поэтому популярность приобретает услуга ответственного хранения. Компании, предоставляющие подобные услуги, чаще всего работают по всей логистической цепочке, начиная с транспортировки и заканчивая комплектацией и доставкой заказов, что позволяет сэкономить время и деньги.