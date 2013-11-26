В Нижнем Тагиле открылась игровая комната для детей-инвалидов (ФОТО)

Здесь воспитываются и обучаются особые дети – слабовидящие, с задержкой в развитии, с синдромом Дауна. В филиале для такой категории читателей разработана специальная программа «Незабытые традиции» с занятиями по декоративно-прикладному творчеству. В планах - открытие клуба выходного дня «Книжкин дом», где дети и родители смогут с пользой проводить досуг, развивая у малышей интерес к чтению.

Создание творческой мастерской стало возможным благодаря спонсорской помощи. С инициативой реализовать с Клубом любителей книги совместный проект в поддержку особой категории тагильчан выступил председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» Олег Сохранов. На средства предприятия комната в филиале библиотеки отремонтирована, оборудована мебелью, игровой зоной. Сотрудничество, начавшееся в 2012 году, будет продолжено. В настоящее время принято решение о приобретении читающего устройства для слабовидящих и незрячих людей, которое установят в Центральной городской библиотеке.

Поздравить детей и взрослых с «новосельем» пришли представители управления культуры администрации города, руководство ЦГБ.

Работа с детьми, нуждающимися в особом уходе, – одно из приоритетных направлений работы нашего учреждения, – отметила директор Центральной городской библиотеки Наталья Якимова. – Мы стараемся создать таким детям комфортные условия для занятий. Специальные комнаты постепенно появляются в филиалах в разных микрорайонах города. Спасибо нашим спонсорам, которые поддерживают нас в таком важном деле.

Сразу после торжественной части мероприятия в новом помещении прошло занятие по пластилинографии для воспитанников детского сада № 20.