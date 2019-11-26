Билеты без комиссии: Нижнетагильская филармония запустила новый сервис онлайн-продаж
Сегодня, 16:42ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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На официальном сайте Нижнетагильской филармонии заработала новая система онлайн-продаж. Теперь за билеты, приобретённые через интернет, не придётся платить комиссию.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее муниципальная концертная организация сотрудничала с билетными провайдерами, поэтому на стоимость билета начислялась комиссия, и горожанам приходилось переплачивать. Теперь билет, купленный на сайте филармонии, стоит также, как и в кассе.
Новая система онлайн-продаж, не выходя из дома, позволяет выбирать места, бронировать и оплачивать билеты. Также слушатели смогут оперативно получать информацию об изменениях в репертуаре.
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