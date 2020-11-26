Проект "Пятерочки" помогает находить пропавших людей

Отмечается, что первые “Островки безопасности” появились весной прошлого года - специальные зоны, обозначенные знаком в виде оранжевого геолокационного пина, были организованы в более чем шестнадцати тысячах торговых точек. Руководство “Пятерочки” организовало специальные обучающие курсы, которые прошли все сотрудники - они умеют определять потерявшихся и дезориентированных людей. Если такой человек придет в магазин, работники сообщат об этом руководству, которое передаст информацию в центр поиска. Оттуда данные о найденном человеке будут переданы в поисковый отряд, медикам и правоохранителям.