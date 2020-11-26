Проект "Пятерочки" помогает находить пропавших людей

Проект "Пятерочки" помогает находить пропавших людей

Сегодня, 21:43ОбществоPhoto: google.com
Сеть магазинов “Пятерочка” совместно с поисковым отрядом “ЛизаАлерт” помогает вернуться домой потерявшимся россиянам.

По сообщению “Экспресс газеты”, каждый год в России пропадает больше ста восьмидесяти тысяч людей - детей, взрослых и пенсионеров. Сеть магазинов “Пятерочка” и поисковый отряд “ЛизаАлерт” запустили проект “Островок безопасности”, который помогает пропавшим гражданам вернуться домой.

Отмечается, что первые “Островки безопасности” появились весной прошлого года - специальные зоны, обозначенные знаком в виде оранжевого геолокационного пина, были организованы в более чем шестнадцати тысячах торговых точек. Руководство “Пятерочки” организовало специальные обучающие курсы, которые прошли все сотрудники - они умеют определять потерявшихся и дезориентированных людей. Если такой человек придет в магазин, работники сообщат об этом руководству, которое передаст информацию в центр поиска. Оттуда данные о найденном человеке будут переданы в поисковый отряд, медикам и правоохранителям.

Отмечается, что первой торговой сетью, установившей в своих магазинах “Островки безопасности”, стала “Пятерочка”. Недавно к проекту присоединился “Перекресток” - теперь “Островки безопасности” есть в Московской области.

“Мы видим реальный эффект от этого проекта и чувствуем колоссальную отдачу от этого начинания. Для нас действительно важно, что свыше тысячи человек смогли вернуться домой. Мы рады передать эстафету добра «Перекрестку». Надеюсь, что поиск людей и оказание помощи потерявшимся и дезориентированным станет еще эффективнее, и каждый, кто попал в беду, как можно быстрее вернется домой”, - рассказал директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

Два месяца назад Россию облетела новость о пропавшем во Владимирской области мальчике, который не вернулся из школы домой. Поисками ребенка занимались сотни добровольцев из поискового отряда, правоохранители и неравнодушные жители региона. Нашли мальчика недавно. Он жив и его удерживали в двадцати километрах от дома.

Однако не все новости о пропавших россиянах заканчиваются так. Поэтому сотрудники правоохранительных органов и МЧС напоминают, что если вы увидите дезориентированного человека либо узнаете его по листовке, постарайтесь не потерять его из виду и позвонить на номер 112 либо на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт». Также можно отвести человека, который нуждается в помощи, в ближайшую “Пятерочку”.

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