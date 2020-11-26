Россия готовится возглавить Арктический совет в 2021-2023 годах

Россия готовится возглавить Арктический совет в 2021-2023 годах

Сегодня, 17:04ОбществоPhoto: kremlin.ru
В следующем году России перейдет председательство в Арктическом совете - президент назначил главой Юрия Трутнева.

По сообщению издания Muksun, соответствующий указ по подготовке и обеспечению председательства подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. По решению главы государства председателем АС будет Юрий Трутнев.

Отмечается, что Арктический совет является межправительственным форумом по взаимодействию и сотрудничеству арктических стран, коренных народов и жителей Арктики. Работа АС направлена на решение вопросов, связанных с защитой природы и экологии. К Российской Федерации председательство перейдет от Исландии в следующем году - руководить АС Россия будет на протяжении трех лет.

По словам советника президента Антона Кобякова, одной из самых важных задач, поставленных перед РФ в период председательства в АС, является устойчивое развитие Арктики.

Действия оргкомитета будут основываться на предварительно разработанном плане основных мероприятий, разработанном Российской Федерацией. В первую очередь внимание будет уделяться решению вопросов, которые связаны с сохранением экологический системы в Арктике. Также председательство разработает мероприятия по развитию туризма в регионе, решению вопросов с положением коренных малочисленных народов севера и финансированием Арктики.

Также Российской Федерации перейдет председательство в рабочей группе АС, деятельность которой заключается в решении вопросов по сокращению

выбросов черного углерода и метана, информационном форуме лучших практик в области арктического судоходства, проекте «Инициатива арктической инфраструктуры пространственных данных», исполнительном комитете инструмента поддержки Арктического совета, Арктическом экономическом совете и Арктическом форуме береговых охран.

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