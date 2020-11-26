Россия готовится возглавить Арктический совет в 2021-2023 годах

Отмечается, что Арктический совет является межправительственным форумом по взаимодействию и сотрудничеству арктических стран, коренных народов и жителей Арктики. Работа АС направлена на решение вопросов, связанных с защитой природы и экологии. К Российской Федерации председательство перейдет от Исландии в следующем году - руководить АС Россия будет на протяжении трех лет.