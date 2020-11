ВСК расширил предложение по каско для МСП

Страховой Дом ВСК нарастил клиентскую базу полиса автострахования «компакт минимум». Теперь продуктом могут воспользоваться представители малого и среднего предпринимательства (МСП).

Страховка позволит возместить ущерб от аварии, если порча транспорта имела место по вине третьих лиц либо полис ОСАГО виновника оказался фальшивкой. «Сегмент МСП и так подвергается рискам в большей степени, чем крупные предприятия. Для ряда бизнесменов выход из строя даже одного рабочего автомобиля может отразиться на всей работе», - пояснила замруководителя по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина. Каско «компакт минимум» покроет ущерб клиентам и если машине будет нанесен ущерб велосипедом, самокатом, снегоходом либо иным субъектом дорожного движения, для которых ОСАГО не обязательно. По условиям страховки предусматривается ремонт в дилерском центре, а при соответствующей необходимости - и 100%-я замена поврежденных элементов, информирует newsnn.ru. Как заметила Ольга Сорокина, траты на ремонт всегда незапланированны и влекут за собой ненужные убытки, которые предпринимателям покрыть трудно. А страховка позволит покрыть все вынужденные издержки. «Именно по этой причине нами было решено расширить действие страховки на данную категорию бизнесменов, чтобы они имели возможность продолжать развитие своего дела и не нарушать бизнес-процессы», - пояснила она. При этом полис не вводит лимит на число лиц, допущенных к управлению транспортным средством. Компенсация при аварии будет выплачена вне зависимости от того, управлял ли машиной собственник или лицо по доверенности. Отмечается, что «компакт минимум» от Страхового Дома ВСК не привязан к уже имеющемуся ОСАГО, а регистрируется на годовой период даже при условии, что обязательное страхование было заключено в другой фирме. Страхованию подлежит любое легковое транспортное средство (категории В) с возрастом до 15 лет.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter