ВСК расширил предложение по каско для МСП

ВСК расширил предложение по каско для МСП

Сегодня, 13:05ОбществоPhoto: pikist.com
Страховой Дом ВСК нарастил клиентскую базу полиса автострахования «компакт минимум». Теперь продуктом могут воспользоваться представители малого и среднего предпринимательства (МСП).

Страховка позволит возместить ущерб от аварии, если порча транспорта имела место по вине третьих лиц либо полис ОСАГО виновника оказался фальшивкой.

«Сегмент МСП и так подвергается рискам в большей степени, чем крупные предприятия. Для ряда бизнесменов выход из строя даже одного рабочего автомобиля может отразиться на всей работе», - пояснила замруководителя по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

Каско «компакт минимум» покроет ущерб клиентам и если машине будет нанесен ущерб велосипедом, самокатом, снегоходом либо иным субъектом дорожного движения, для которых ОСАГО не обязательно. По условиям страховки предусматривается ремонт в дилерском центре, а при соответствующей необходимости - и 100%-я замена поврежденных элементов, информирует newsnn.ru.

Как заметила Ольга Сорокина, траты на ремонт всегда незапланированны и влекут за собой ненужные убытки, которые предпринимателям покрыть трудно. А страховка позволит покрыть все вынужденные издержки.

«Именно по этой причине нами было решено расширить действие страховки на данную категорию бизнесменов, чтобы они имели возможность продолжать развитие своего дела и не нарушать бизнес-процессы», - пояснила она.

При этом полис не вводит лимит на число лиц, допущенных к управлению транспортным средством. Компенсация при аварии будет выплачена вне зависимости от того, управлял ли машиной собственник или лицо по доверенности.

Отмечается, что «компакт минимум» от Страхового Дома ВСК не привязан к уже имеющемуся ОСАГО, а регистрируется на годовой период даже при условии, что обязательное страхование было заключено в другой фирме. Страхованию подлежит любое легковое транспортное средство (категории В) с возрастом до 15 лет.

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