ВСК расширил предложение по каско для МСП

Отмечается, что «компакт минимум» от Страхового Дома ВСК не привязан к уже имеющемуся ОСАГО, а регистрируется на годовой период даже при условии, что обязательное страхование было заключено в другой фирме. Страхованию подлежит любое легковое транспортное средство (категории В) с возрастом до 15 лет.