За загрызенного шпица хозяин собаки в Верхней Пышме заплатит 70 тысяч рублей

Хозяина собаки породы «дратхаар» суд обязал выплатить 70 тысяч рублей за то, что пес покусал шпица до смерти в Верхней Пышме.

В августе 2020 года женщина выгуливала шпица. Внезапно на него напал «дратхаар», который бегал без ошейника и поводка. Хозяева пытались прекратить драку, но удалось это не сразу. Когда все закончилось шпиц лежал и не мог сам подняться. Хозяин «дратхаара» на просьбы взять собаку на поводок отвечал отказом. В результате шпиц скончался в ветеринарной клинике. Общая сумма ущерба, причиненная хозяевам составила 67,8 тысячи рублей. При обращении в суд они также требовали взыскать 3,5 тысячи рублей расходов на эксперта. Верхнепышминский городской суд удовлетворил требования частично. Ответчик не согласился с таким решением и обжаловал его в Свердловском областном суде, сообщает пресс-служба суда. Он утверждает, что «дратхаар» не относится к потенциально опасным, а свидетели подтверждают, что собака дружелюбная и не агрессивная. Не согласился хозяин и с размером требований. Несмотря на это, Свердловский областной суд оставил решение без изменений.

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