В Америке в результате аварии на дорогу вывалилось 18 тонн мороженого

В результате аварии, которая произошла в пятницу, 23 декабря, на трассе оказалось примерно 18 тонн мороженого, упакованного в пластиковые коробки. Дорожным службам потребовалось около 6 часов, чтобы убрать мороженое с проезжей части. Проезжавшим по трассе автомобилям в течение этого времени пришлось обходиться одной полосой.