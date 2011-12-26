В Америке в результате аварии на дорогу вывалилось 18 тонн мороженого
26 декабря 2011, 12:22ОбществоВалерия Лошкарева
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На трассе 69 в Форт Уэйн, штат Индиана, перевернулся грузовик с мороженым. Об этом сообщает Journal Gazette.
В результате аварии, которая произошла в пятницу, 23 декабря, на трассе оказалось примерно 18 тонн мороженого, упакованного в пластиковые коробки. Дорожным службам потребовалось около 6 часов, чтобы убрать мороженое с проезжей части. Проезжавшим по трассе автомобилям в течение этого времени пришлось обходиться одной полосой.
Как сообщили в полиции, грузовик выезжал на трассу по наклонному съезду и завалился на бок. Присутствовавший при аварии полицейский предположил, что это произошло из-за превышения скорости.
Водитель грузовика получил при аварии незначительные травмы и был доставлен в больницу.
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