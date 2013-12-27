Новый Mitsubishi Pajero станет гибридом

Вероятнее всего, силовую которую новинка позаимствует у существующего plug-in гибрида Mitsubishi Outlander PHEV. Напомним, что силовая установка кроссовера состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя, а также двух электромоторов мощностью 81,6 л.с. каждый. Запаса энергии хватает на 50 километров пробега, после чего запускается бензиновый двигатель. Он отвечает за зарядку батарей, а также увеличивает запас хода до 800 километров.

Ожидается, что будущий «Паджеро» будет построен на новой платформе, благодаря чему станет существенно легче.

Говоря о перспективах развития производства электромобилей, Масуко отметил, что будущее поколение электрокара Mitsubishi i-MiEV станет немного больше текущей модели. По его словам, увеличению объемов выпуска i-MiEV на данный мешает нехватка батарей для электрокаров, вызванная приоритетом производства аккумуляторов для подзаряжаемых гибридов, выпуск которых «Митсубиши» планирует увеличить с 30 до 60 тысяч в будущем году.

В соответствии с глобальным планом компании New Stage 2016, производство автомобилей под маркой Mitsubishi должно быть увеличено к 2016 году на 29% - до 1,43 млн.