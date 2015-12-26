Глава Минобрнауки предложил не принимать «троечников» в вузы
26 декабря 2015, 10:20ОбществоMaurice
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Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов заявил, вузам не стоит принимать абитуриентов с тройками в аттестате.
В целом у нас доступность высшего образования не сокращается. Но это не означает, что не должны повышаться требования к качеству подготовки абитуриентов. Троечников мы не рекомендуем принимать цитирует ТАСС заявление министра.
Министр пояснил, что они, «как правило, не способны осваивать программу высшего образования».
Кроме того, по словам Ливанова, в рамках проводимых мониторингов эффективности вузов может появится и критерий набора абитуриентов.
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