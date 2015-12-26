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Глава Минобрнауки предложил не принимать «троечников» в вузы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава Минобрнауки предложил не принимать «троечников» в вузы

26 декабря 2015, 10:20ОбществоMaurice
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