Четыре сайта заблокированы в Екатеринбурге за продажу медсправок
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pxhere.com
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В Екатеринбурге были заблокированы сайты, на которых продавались медицинские документы.
Сюжеты: Екатеринбург
В ходе прокурорской проверки в интернете были выявлены четыре интернет-ресурса, на которых была расположена информация о продаже медицинских справок и санитарных книжек. Сайты находились в свободном доступе.
В соответствии с решением суда сайты, ведущие незаконную деятельность, были заблокированы, пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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