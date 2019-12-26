На проект ремонта отделения «Почты России» на Вагонке выделили миллион рублей
Сегодня, 15:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Вчера, 25 декабря, «Почта России» разместила аукцион по поиску подрядчика для разработки проектной документации на миллион рублей. В отделении в Нижнем Тагиле по адресу Ильича, 33 в Нижнем планируется провести комплексную модернизацию, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Почты России».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Сроки проведения ремонтных работ будут зависеть от результатов проведения государственной закупки. Комплексная модернизация почтового отделения предполагает современный ремонт всех помещений и фасада, оборудование необходимой техникой и материалами, установка системы управления очередью, видеонаблюдения и другое, сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе добавили, что на 2020 год запланированы масштабные комплексные модернизации в 11 отделениях связи Свердловской области, в Нижнем Тагиле первым будет отделение на улице Ильича.
В 2019 году в данном отделении производились работы в рамках проекта «Доступная среда». В 2019 году отремонтированы отделения по адресу: Щорса, 24, Шмидта, 22, Верхняя Черепанова, 25а и Зари, 64.
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