На проект ремонта отделения «Почты России» на Вагонке выделили миллион рублей

Сроки проведения ремонтных работ будут зависеть от результатов проведения государственной закупки. Комплексная модернизация почтового отделения предполагает современный ремонт всех помещений и фасада, оборудование необходимой техникой и материалами, установка системы управления очередью, видеонаблюдения и другое, сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что на 2020 год запланированы масштабные комплексные модернизации в 11 отделениях связи Свердловской области, в Нижнем Тагиле первым будет отделение на улице Ильича.