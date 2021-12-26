В Екатеринбурге из автобуса на мороз выгнали пенсионерку

В Екатеринбурге из автобуса на мороз выгнали пенсионерку
В Екатеринбурге из автобуса на мороз выгнали пенсионерку
Сегодня, 11:26ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Кондуктор автобуса 054 маршрута в Екатеринбурге выгнала на мороз пассажиров, готовых оплатить проезд по безналичному расчету.

Свердловчане в соцсетях обсуждают случай в автобусе 054 маршрута. У кондуктора не срабатывал терминал для оплаты проезда по безналичному расчету. Женщина громко кричала и требовала наличные деньги, сообщает Е1.

На Южном автовокзале эта дама выгнала на мороз пожилую женщину с палочкой, которая хотела оплатить проезд по карте, рассказали очевидцы. И то же самое произошло с другими пассажирами, неосторожно забывшими монеты и купюры. В диспетчерской ООО «ДЕКАР-БАС», отвечающей за обслуживание машрута 054, по словам пассажиров, хамят.

Этот перевозчик уже не раз попадал в эпицентр скандала. Летом этого года один из кондукторов попыталась нахамить ветерану, и получила в ответ костылем. А еще раньше произошел другой, не менее вопиющий случай. На видео попал момент конфликта в салоне автобуса, когда пассажирка обвинила водителя автобуса и кондуктора в пьянстве.

В октябре 2020 года шофер этого же 054-го маршрута проехал остановку и увез 9-летнюю девочку в Солнечный. У ребенка была истерика, но работники ООО «ДЕКАР-БАС» вели себя хладнокровно и на плач не обращали внимания.

Осуществлять высадку пассажиров недопустимо, тем более, когда на улице минусовая температура. Ни кондуктор, ни водитель не имеют на это никакого права. И неважно, оплатил человек билет, есть ли средства на карте или нет. Тем более, когда это касается детей и пожилых людей, сказал на совещании 24 декабря председатель Комитета по транспорту и организации дорожного движения администрации города Екатеринбурга Игорь Ощепков.

Однако пока ситуация в городе меняется мало. Пассажирам продолжают хамить.

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