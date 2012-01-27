За кредитами от Банка24.ру люди стоят чуть не в очереди!

Аналитики подсчитали, что за 2011 год количество кредитов, которые получили частные лица в Банке24.ру, выросло почти в полтора раза. Люди стали брать деньги взаймы у Банка24.ру не только чаще, но и в большем объеме: общая сумма выданных кредитов тоже увеличилась – в 1,4 раза. Интересно, что в начале 2012 года заявки на получение кредита поступают так же активно – рост продолжается.