За кредитами от Банка24.ру люди стоят чуть не в очереди!
27 января 2012, 09:00ОбществоВалерия Лошкарева
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В прошлом году Банк24.ру хорошо поработал – выдал «частникам» 14 500 кредитов на сумму почти 880 миллионов рублей.
Аналитики подсчитали, что за 2011 год количество кредитов, которые получили частные лица в Банке24.ру, выросло почти в полтора раза. Люди стали брать деньги взаймы у Банка24.ру не только чаще, но и в большем объеме: общая сумма выданных кредитов тоже увеличилась – в 1,4 раза. Интересно, что в начале 2012 года заявки на получение кредита поступают так же активно – рост продолжается.
Засекайте время!
Судя по отзывам наших клиентов, нас выбирают за возможность быстрого оформления кредита и индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы не заставляем клиентов предоставлять кипу документов, и они это ценят комментирует заместитель начальника управления розничного кредитования Банка24.ру Андрей Завадских.
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