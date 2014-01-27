На территорию Свердловской области продолжается поступление хурмы: 16 вагонов вкусного фрукта
27 января 2014, 18:00Общество
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Сотрудники отдела карантинного фитосанитарного контроля, не жалея ни времени, ни сил, за январь осмотрели 628 тонн хурмы на наличие карантинных вредителей. Кстати, эта партия полезного фрукта – происхождением из Азербайджана.
Всего 16 вагонов хурмы прибыло на территорию Свердловской области из республики Дагестан в сопровождении документов, удостоверяющих соответствие товара требованиям международных договоров.
Отметим, что при проведении государственного фитосанитарного контроля и досмотра, карантинных объектов специалисты не выявили, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
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