Сергей Носов озвучит план действий по поводу ситуации с местом Юрьев Камень

Напомним и позицию руководства, которую озвучил сам директор Мироненко Александр Андреевич. По его словам, строительству завода сейчас ничего уже не препятствует: закуплено оборудование, есть лицензия, есть рабочие. Конечно, выяснилось, что самого главного пока нет – согласованного технического проекта. По словам Мироненко, это вопрос времени – его разработкой уже занимаются специалисты Уралгипроруды. Самое интересное, что у Юрьевского месторождения некогда был прямой конкурент – Антоновское, находящееся под Левихой. Но помехой в его освоении стал отказ Сергея Константиновича Носова, Главы города, в проведении на него аукциона. Таким образом, у строителей «не остается выбора» – работать «придется» на месте Юрьев Камень. Один из присутствующих тогда на совещании предположил, что компания «Юрьев Камень» просто напросто выбрала стратегию шантажа – «предоставьте нам Антоновское месторождение и мы будем работать там». Однако вопрос экологической угрозы (который отрицают) остается открытым, и к нему не останется равнодушным ни один житель – ни тагильчане и жители Пригорода, ни жители Левихи, Кировграда. Активисты собственными спинами готовы защищать место от проводимых работ, ведь «живых людей переезжать не будут».

Строить щебеночный карьер практически на берегу питьевого пруда - это маразм. Там ведь базы рядом. И это всем понятно. Надежда на господина Носова, который в курсе проблемы, ну и на жителей. Добились же результатов в 2012 году на массовых выступлениях. Слышал митинги планируются, прийти надо обязательно пишет анонимный пользователь в комментариях в одной из публикаций.

Сегодня в Администрации соберутся специалисты из разных инстанций (представители прокуратуры, экологи и др.). А Сергей Носов озвучит стратегический план для сложившейся ситуации. TagilCity.ru, кстати, известна позиция Главы. Какое бы развитие не получила история, не будет допущено загрязнение или ухудшение качества воды в водохранилище, будут детально изучены все документы.

Наибольшее недоумение по поводу принятия такого решения высказывают экологи. Открывать карьер в природоохранной зоне - это даже большая глупость, чем строить шахту в сельскохозяйственном районе. И если коров можно поднять с матов для фермы и перевезти в другое место, то уникальный природный парк невозможно перевезти - а восстановление этой зоны займет столетия. Так что все разумные люди намерены бороться за юрьев камень до последнего.