Игра на опережение: интернет по популярности догоняет телевидение

Данные многих международных исследований свидетельствуют о том, что в скором будущем традиционные источники информации — печатная пресса, телевидение и радиовещание — будут выдавлены с информационного рынка, а главенствующую роль займут интернет-СМИ. Как следует из результатов январского социологического опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), российская аудитория не исключение и все чаще получает свежую информацию и новости из интернета, особенно активно россияне пользуются мобильными устройствами.

В опросе принимали участие респонденты, в последний раз использующие интернет не менее недели назад. Оказалось, что из таковых 78% узнают новости из телевидения, а 60% — из интернета, в опросе можно было выбрать сразу несколько вариантов ответа. Новости из печатной прессы предпочитают узнавать только 10% граждан, а 12% черпают новую информацию из радио. Если информация в интернете и телевизоре противоречивая, то 32% респондентов больше верят версии ТВ, а 30% — интернету.

Чаще всего россияне используют интернет для общения (64%), образования и развития ума (44%), для работы (42%).

Больше половины опрошенных используют интернет с мобильных устройств и смартфонов (58%), следом идут домашний ноутбук (40%), домашний стационарный компьютер (34%), планшет (27%).

Чаще всего опрошенные читают новости в интернете в известных поисковиках или переходят через них по ссылкам на сайты (67%), в социальных сетях (36%). Читают новости на интернет-ресурсах и в интернет-СМИ только 17%. Среди новостных агрегаторов лидирует сервис «Яндекса» (55%), затем Google (27%), Mail (20%), Rambler (6%).

Из тех, кто смотрит новости в Сети, больше тех, кому не важно, из каких конкретно изданий их узнавать (53%). Предпочитают конкретные издания 20% респондентов. Больше тех, кто использует несколько источников информации, — 47% против 29%. Информации в интернете доверяют 48% читающих новости в сетевых источниках.

Поровну тех, кто считает, что интернет-СМИ и ТВ освещают важные события в России и в мире примерно одинаково (по 37%), и тех, кто так не думает (также по 37%). Однако телевидению россияне доверяют немного больше — 32% против 30%.

Эксперты сходятся во мнении, что традиционные источники информации со временем будут вытеснены интернет-изданиями.

Digital-специалист Евгений Волков считает, что печатная пресса будет продолжать падение, газеты будут нужны лишь как признак статуса.

Мобильное потребление будет по-прежнему расти. ТВ тоже будет сокращаться в силу директивности доставки контента и естественной убыли аудитории. Будущее за нейронными сетями, которые формируют «персональные СМИ» на лету, и прямыми каналами доставки контента типа мессенджеров считает эксперт.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин пояснил, что для многих районов России телевидение остается основным поставщиком информации. Он высказал мнение, что со временем интернет может стать иным.

Уверен, что через некоторое время интернет обретет новую составляющую. Возможно, это будет некий зональный интернет — Австрии, Польши, России. Когда-нибудь он обретет свои пограничные посты пояснил депутат.

Стоит отметить, что международные исследовательские центры фиксируют падение интереса аудитории к печатной прессе и другим традиционным поставщикам информации, а цифровая пресса, напротив, бьет рекорды по числу живой аудитории, количеству постоянных читателей и рекламным доходам. По данным Newspaper Association of Americа, в 1967 году более 62% американцев постоянно читали печатную продукцию, а в 2004 году количество читателей сократилось на 20%. В 2010 году аудитория онлайн-ресурсов впервые превзошла показатели печатной прессы.

Согласно последним данным Брукингского института (2015, США), число газет на миллион населения упало с 1,8 тыс. до 400 на сегодняшний день, количество газетных журналистов упало с 43 тыс. в 1978 году до 33 тыс. в 2015 году. С 1980 года телевидение потеряло половину своей аудитории вечерних выпусков новостей, а аудитория радио сократилась на 40%.

Аудитория традиционных источников информации стремительно переходит в интернет, о чем говорят данные о росте доходов цифровой рекламы. Согласно ежегодному исследованию американского рынка интернет-рекламы State of the News Media, общая сумма доходов от цифровой рекламы в США в 2014 году выросла на 18%, до $50,7 млрд. Большинство пользователей заходят на сайты интернет-изданий с мобильных устройств, а аудитория интернет-радио и подкастов продолжает расти, говорится в докладе.