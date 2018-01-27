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Слепой фотограф из Екатеринбурга доставит олимпийский огонь в Пхенчхан (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Слепой фотограф из Екатеринбурга доставит олимпийский огонь в Пхенчхан (ВИДЕО)

27 января, 06:35Общество
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