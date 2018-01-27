Слепой фотограф из Екатеринбурга доставит олимпийский огонь в Пхенчхан (ВИДЕО)

Александр Журавлёв практически ослеп в 11 лет. Он видит лишь 2% от нормы, но это не помешало ему стать фотографом. Вместе с собакой-поводырём он путешествует по городам России и делает снимки.

История Александра вдохновила екатеринбургское рекламное агентство сделать социальный ролик с фотографом в качестве главного героя.

Для меня они все на одно лицо: русские, корейцы, индийцы, американцы. Так и для Олимпийского огня не должно быть границ, стран, национальностей говорит Журавлев в видео.

Незрячий фотограф станет одним из представителей России на олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Он доставит олимпийский огонь к месту проведения игр и примет участие в олимпийской эстафете, сообщает «ЕТВ».

Видео: «ЕТВ»