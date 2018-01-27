Слепой фотограф из Екатеринбурга доставит олимпийский огонь в Пхенчхан (ВИДЕО)
27 января, 06:35Общество
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Представителем России на олимпиаде в Южной Корее станет незрячий фотограф из Екатеринбурга Александр Журавлёв.
Сюжеты: Екатеринбург
Александр Журавлёв практически ослеп в 11 лет. Он видит лишь 2% от нормы, но это не помешало ему стать фотографом. Вместе с собакой-поводырём он путешествует по городам России и делает снимки.
История Александра вдохновила екатеринбургское рекламное агентство сделать социальный ролик с фотографом в качестве главного героя.
Для меня они все на одно лицо: русские, корейцы, индийцы, американцы. Так и для Олимпийского огня не должно быть границ, стран, национальностей говорит Журавлев в видео.
Незрячий фотограф станет одним из представителей России на олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Он доставит олимпийский огонь к месту проведения игр и примет участие в олимпийской эстафете, сообщает «ЕТВ».
Видео: «ЕТВ»
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