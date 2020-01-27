В Нижнем Тагиле прошла городская конференция преподавателей детских школ искусств

Более 130 педагогов детских школ искусств Нижнего Тагила, Невьянска и Верхней Салды приняли участие в форуме. В детской музыкальной школе № 1 было организовано десять секций по обсуждению практики преподавания художественных и музыкальных дисциплин.

В качестве спикеров на конференции выступили директор регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования Наталья Клещева, начальник управления культуры администрации города Светлана Юрчишина, директор Нижнетагильского колледжа искусств Ирина Зимина и главный дирижер Нижнетагильской филармонии Владимир Капкан.

Кроме того, во время обсуждения различных вопросов было принято решение продвигать опыт тагильских преподавателей в Свердловской области.