Жители поселка Досчатое жалуются на антисанитарию

По официальной версии властей города, подрядчик ООО “Водстрой” завершил реконструкцию биологических очистных сооружений, которые находятся на территории поселка Досчатое, проведя все необходимые работы за 640 миллионов рублей. Но на самом деле, как следует из материалов на сайте госзакупок, работы все еще идут. Как сообщает newsnn.ru, жители поселка жалуются, что сточные воды загрязняют Оку, как и раньше, а очистные сооружения не функционируют. Эксперты пришли к выводу, что местные власти не смогли запустить работу очистных сооружений таким образом, чтобы охватить объем всех поступающих в водоемы стоков. Для устранения таких недостатков потребуется проведение дополнительных работ.