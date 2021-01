Жители поселка Досчатое жалуются на антисанитарию

Администрация города Выксы Нижегородской области была втянута в конфликт с ООО “Водоканал”, касающийся сетей холодного водоснабжения. От этого противостояния страдают местные жители, которые, помимо этого, жалуются властям на неработающие очистные сооружения.

По официальной версии властей города, подрядчик ООО “Водстрой” завершил реконструкцию биологических очистных сооружений, которые находятся на территории поселка Досчатое, проведя все необходимые работы за 640 миллионов рублей. Но на самом деле, как следует из материалов на сайте госзакупок, работы все еще идут. Как сообщает newsnn.ru, жители поселка жалуются, что сточные воды загрязняют Оку, как и раньше, а очистные сооружения не функционируют. Эксперты пришли к выводу, что местные власти не смогли запустить работу очистных сооружений таким образом, чтобы охватить объем всех поступающих в водоемы стоков. Для устранения таких недостатков потребуется проведение дополнительных работ. Управляющий ООО “Водоканал” рассказал, что местные жители, недовольные действиями властей, решили отправить жалобу в санитарно-эпидемиологическую службу и Росприроднадзор. Но проверка займет некоторое время. Если по результатам экспертизы будет доказано содержание в воде вредных элементов, то станет ясно, что очистные сооружения работают фиктивно, а в дальнейшем с ситуацией будут разбираться управляющие органы. В 2015–2016 годах городская администрация Выксы передала ООО “Водоканал” полномочия на водопроводные сети по пяти договорам аренды. Через три года договоры были расторгнуты из-за жалоб на поставку некачественной воды, после чего без конкурса был заключен договор на аренду водопроводных коммуникаций с АО “Выксунский Водоканал”. В свою очередь, “Водоканал” отказался передавать сети ХВС сторонней организации, так как вложил в их ремонт 53 миллиона рублей и не получил никакой компенсации. Стоит отметить, что “Выксунский Водоканал” не имел своих сетей до подписания договора аренды в 2019 году, и организация до сих пор не получила лицензию, необходимую для работы с водопроводными сетями. По мнению экспертов, из-за действия выксунских властей местная казна будет нести убытки. Администрация передала водопроводные коммуникации “Выксунскому Водоканалу” на правах аренды с ежемесячной платой в 940 тысяч рублей, но организацию сразу же освободили от обязательств по выплатам. Помимо этого, власти города препятствовали “Водоканалу” в утверждении тарифов на 2020 год. Из-за таких действий администрации компания не смогла получить от населения, которому оказывала услуги, оплату по коммунальным платежам в размере нескольких миллионов рублей, из-за чего “Водоканал” имеет задолженность перед ПАО “ТНС Энерго Нижний Новгород”. Теперь компанию заставляют гасить задолженности не только по своим счетам, но и по счетам, направленным в адрес администрации Выксы. Адвокат “Водоканала” охарактеризовал сложившуюся ситуацию как абсурдную.

