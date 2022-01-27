Минеева: Московский бизнес просит продлить ФОТ 3.0

Минеева: Московский бизнес просит продлить ФОТ 3.0
Минеева: Московский бизнес просит продлить ФОТ 3.0
Сегодня, 20:14ОбществоФото: фрагмент видео
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева сообщила о том, что московский бизнес просит продлить программу ФОТ 3.0. Данная программа предполагает кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых в период пандемии.

В беседе с ТАСС она отметила, что бизнес говорит о продлении льготной программы кредитования, направленной на сохранение штата и поддержку ведения деятельности в условиях пятой волны COVID-19.

Минеева сказала, что данная программа помогла многим бизнесменам пережить трудные времена. Самыми уязвимыми оказались бьюти-индустрия, ресторанная отрасль, торговля, перевозки и логистика. Самыми активными претендентами стали малые (50%) и микропредприятия (40%). Средний чек выданных кредитов составил 2,5 миллиона рублей.

В России с 1 ноября 2021 года стартовал второй этап программы ФОТ 3.0 в качестве антикризисной меры поддержки бизнеса в нерабочие дни. Как сообщают представители Минэкономразвития России, за два месяца прошлого года кредиты были выданы свыше 26 тысячам компаний. Благодаря этому удалось сохранить более 650 тысяч рабочих мест.

Лидерами по объему оказанной помощи на втором этапе программы стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Самарская и Челябинская области.

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