В Екатеринбурге цыган сбежал от приставов в мороз в домашней одежде

В Екатеринбурге цыган сбежал от приставов в мороз в домашней одежде
В Екатеринбурге цыган сбежал от приставов в мороз в домашней одежде
Сегодня, 17:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В административном центре Свердловской области судебные приставы приехали в Цыганский поселок, чтобы арестовать машину неплательщика по кредиту.

Мужчина, увидев приставов, в мороз попытался сбежать от них в домашней одежде. Об этом информирует «КП-Урал».

Приставы хотели арестовать «Ладу Гранта» должника. Мужчина не оплачивал кредит, взятый на покупку этого автомобиля. Однако неплательщик успел запрыгнуть в машину и уехать.

Через некоторое время житель цыганского поселка все же вернулся, наверное замерз. У дома его дожидались приставы. На авто наложили арест, и передали его банку. Если водитель не расплатится, то его машина «уйдет с молотка».

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