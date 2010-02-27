Киллер из Нижнего Тагила пойман свердловскими сыщиками

Ещё 7-го июля 1998 года в Каменске-Уральском был убит криминальный авторитет, который являлся начальником службы безопасности одной из крупных коммерческих структур города. Убийство выглядело как заказное, но найти киллера не удалось. Как сообщает «Новый Регион», в прошлом году по поступившей оперативной информации, сыщикам удалось установить всех фигурантов этого дела. Оказалось, что убийство было совершено в ходе криминальных разборок. В одной из группировок состоял убийца, житель Нижнего Тагила. Сейчас киллер полностью признал свою вину и дал подробные показания. Ему предъявлено обвинение по статье «убийство». Приговор будет оглашен на следующей неделе.