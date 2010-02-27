Киллер из Нижнего Тагила пойман свердловскими сыщиками
27 февраля 2010, 16:49ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уральским следователям удалось завершить уголовное дело 10-летней давности, возбужденное по факту убийства криминального авторитета.
Ещё 7-го июля 1998 года в Каменске-Уральском был убит криминальный авторитет, который являлся начальником службы безопасности одной из крупных коммерческих структур города. Убийство выглядело как заказное, но найти киллера не удалось. Как сообщает «Новый Регион», в прошлом году по поступившей оперативной информации, сыщикам удалось установить всех фигурантов этого дела. Оказалось, что убийство было совершено в ходе криминальных разборок. В одной из группировок состоял убийца, житель Нижнего Тагила. Сейчас киллер полностью признал свою вину и дал подробные показания. Ему предъявлено обвинение по статье «убийство». Приговор будет оглашен на следующей неделе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей